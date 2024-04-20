Мариинский театр представит в Пскове фестиваль «Гений места»

В Пскове 20 апреля в рамках масштабного музыкального фестиваля «Гений места», старт которому был дан 22 марта, состоятся праздничные мероприятия, приуроченные к 185-летию со дня рождения Модеста Мусоргского, сообщили в пресс-службе Мариинского театра.





Под управлением народного артиста России Валерия Гергиева в Большом концертном зале Псковской областной филармонии состоится концерт Симфонического оркестра Мариинского театра. В программу вошли сочинения Мусоргского: «Рассвет на Москве-реке» из оперы «Хованщина», «Ночь на Лысой горе», циклы «Картинки с выставки» и «Песни и пляски смерти».





На сцене Псковского академического театра драмы им. А. С. Пушкина пройдет камерный концерт солистов оперы Мариинского театра. Вокальные сочинения Мусоргского прозвучат в исполнении Степана Завалишина, Дмитрия Григорьева и Анастасии Донец.





Также в рамках визита петербургской труппы в Театре драмы состоится детский концерт. В преддверии дня рождения Сергея Прокофьева для юных слушателей прозвучит его симфоническая сказка «Петя и волк» в исполнении солистов Симфонического оркестра Мариинского театра и чтеца.





Завершит «Гений места» в Пскове «Хованщина», последняя опера Мусоргского. Выступление пройдет в Большом концертном зале Псковской областной филармонии при участии хора Мариинского театра. За пультом — Валерий Гергиев.





Выступления Мариинского театра в Пскове сопровождаются высоким интересом со стороны публики. Так, осенью 2023 года в Псковском кремле прозвучала опера Мусоргского «Борис Годунов», а артисты балета, вокалисты и солисты оркестра

Мариинского театра постоянно становятся участниками разнообразных концертных программ Псковской областной филармонии.





Всего в программу музыкальных приношений фестиваля «Гений места» вошло пять городов: Тихвин, Псков, Воткинск, Смоленск и Ломоносов. Фестиваль проходит при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.









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