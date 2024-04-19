Ольга Любимова обозначила географию «Русских сезонов» в 2024-2025 годах

Министр культуры Ольга Любимова рассказала о работе и планах ведомства на пресс-конференции в центре «Россия сегодня». Об этом она сообщила в Telegram-канале.





Главными темами пресс-конференции стали международное сотрудничество, программа «Земский работник культуры», сохранение объектов культурного наследия, Пушкинская карта, а также перекрестные Годы культуры России и Китая. Ольга Любимова отметила, что «Русские сезоны» в 2024-м пройдут в Бразилии. В следующем году – в Бахрейне и Омане.





Russian Film Festival охватит 26 стран Европы, Азии, Африки, Ближнего Востока, Латинской Америки. Говоря о программе «Земский работник культуры» министр отметила, что она поможет привлечь к работе в малых городах и сельской местности почти 10 тысяч специалистов.





«К 2030 году потребность в кадрах должна уменьшиться на 60–70%, а в новых регионах и ДФО – закрыта на 100%», — отметила Ольга Любимова.





В ходе обсуждения сохранения объектов культурного наследия министр указала на пилотный проект с «ДОМ.РФ» в пяти регионах по привлечению бизнеса к восстановлению объектов. В новых регионах проводят их анализ для включения в единый реестр.









Фото: Telegram-канал министра культуры Ольги Любимовой