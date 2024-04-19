Евгений Миронов получил спецприз ММКФ за верность традициям Станиславского

19.04.2024

Евгений Миронов получил спецприз ММКФ за верность традициям Станиславского
Почетная награда Московского международного кинофестиваля (ММКФ) имени Константина Станиславского «Верю» досталась актеру театра и кино, художественному руководителю Государственного театра наций Евгению Миронову. Спецприз артисту вручил президент ММКФ, режиссер Никита Михалков.

Московский международный кинофестиваль открылся в столице 19 апреля. Церемония проходит в театре «Россия».

«Обычно коллеги такие слова говорят только у гроба. Ты великий русский артист, дорогой мой Женя», — сказал Никита Михалков.

Евгений Миронов, в свою очередь, поблагодарил президента фестиваля и пошутил, что постарается использовать этот шанс. Актер также добавил, что премия «Верю» состоит из «очень маленьких вер».

Почетный приз выдающимся мастерам актерского искусства учредили на ММКФ в 1999 году. Премию «Верю» получали такие актеры, как Джек Николсон, Мерил Стрип, Фанни Ардан, Жерар Депардье, Олег Янковский, Катрин Денев, Сергей Никоненко, Константин Хабенский, Ирина Купченко.


Фото: YouTube