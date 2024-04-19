Евгений Миронов получил спецприз ММКФ за верность традициям Станиславского

Почетная награда Московского международного кинофестиваля (ММКФ) имени Константина Станиславского «Верю» досталась актеру театра и кино, художественному руководителю Государственного театра наций Евгению Миронову. Спецприз артисту вручил президент ММКФ, режиссер Никита Михалков.





Московский международный кинофестиваль открылся в столице 19 апреля. Церемония проходит в театре «Россия».





«Обычно коллеги такие слова говорят только у гроба. Ты великий русский артист, дорогой мой Женя», — сказал Никита Михалков.





Евгений Миронов, в свою очередь, поблагодарил президента фестиваля и пошутил, что постарается использовать этот шанс. Актер также добавил, что премия «Верю» состоит из «очень маленьких вер».





Почетный приз выдающимся мастерам актерского искусства учредили на ММКФ в 1999 году. Премию «Верю» получали такие актеры, как Джек Николсон, Мерил Стрип, Фанни Ардан, Жерар Депардье, Олег Янковский, Катрин Денев, Сергей Никоненко, Константин Хабенский, Ирина Купченко.









Фото: YouTube