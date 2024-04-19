В Петербурге завершился Международный фестиваль Dance Open 2024

Большой Международный фестиваль Dance Open 2024 завершился в Санкт-Петербурге 19 апреля. Об этом рассказал вице-губернатор города Борис Пиотровский.





Участниками Dance Open 2024 стали 400 артистов из семи стран мира. Среди них – труппы театра танца «Вуяни» из ЮАР, танцевальной компании Хермана Корнехо из Аргентины, театра современного танца Гуандуна из Китая, Пермского театра оперы и балета, «Урал Балета» из Екатеринбурга.





«Петербург — город, который живет своими традициями. Одна из них появилась 23 года назад. И с тех пор мы каждый год проводим большой Международный фестиваль, настоящий праздник танца», — написал Пиотровский в Telegram-канале.





Вице-губернатор также напомнил, что Петербург является культурной столицей. Статус, по его словам, обязывает город не только сохранять имеющееся наследие, но и делать многое для поддержки и развития современной культуры. Одним из ее флагманов является Dance Open.









Фото: YouTube