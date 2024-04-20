Бюст Гагарина установили в Национальном инженерном университете Перу

В Национальном инженерном университете Перу установили бюст первого в мире космонавта Юрия Гагарина, сообщили в российском посольстве в Лиме.





Торжественное открытие бюста состоялось 19 апреля на факультете механики. Он был передан в дар университету общественным фондом «Диалог культур — Единый мир».





В ходе торжественного заседания временный поверенный в делах России в Перу Наталья Сентенкова отметила особое значение подвига Гагарина для развития всего человечества, а также выразила готовность продолжать сотрудничество с Перу в сфере исследования космоса.





В свою очередь ректор университета Альфонсо Лопес Чау подчеркнул традиционные тесные связи между возглавляемым им высшим учебным заведением и российскими ВУЗами. Декан факультета механики Тито Вильчес заявил, что установка бюста Гагарина позволит сохранить историческую память об этом великом человеке как для университета, Перу, так и мира в целом, передает ТАСС





Собравшиеся смогли познакомиться со специально подготовленной выставкой, посвященной первому космонавту Земли, а также посмотреть документальный фильм «Обнимая мир».









Фото: Александр Моклецов / РИА НОВОСТИ



