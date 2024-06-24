Российская премьера фильма «Черный чай» откроет фестиваль Voices

Российская премьера фильма — участника Берлинского кинофестиваля пройдет в рамках фестиваля молодого кино Voices. Речь идет о картине «Черный чай» режиссера Абдеррахмана Сиссако.





В пресс-службе фестиваля отметили, что первую за 30 лет картину режиссера Виктора Эрисе «Закройте глаза» из программы Каннского кинофестиваля 2024 года покажут на закрытии кинофорума. Мероприятие пройдет с 3 по 7 июля в Череповце и с 4 по 7 июля в Вологде.





«Фильм церемонии открытия: «Черный чай», режиссер Абдеррахман Сиссако, участник основного конкурса Берлинского кинофестиваля 2024 года — российская премьера», — уточнили в пресс-службе.





В конкурсную программу смотра вошли картины «Цепной пес» Жана-Батиста Дюрана, «Маятник» Сирила Шойблина, «Королевство» Татьяны Рахмановой, «Угол наклона» Станислава Фомичева и Анны Далингер и «Пришелец» Ивана Соснина. Все работы участвовали в крупных международных фестивалях. Многие фильмы удостоились звания лауреатов.









Фото: YouTube