Фестиваль о творчестве Астафьева, Шукшина и Распутина пройдет в Красноярске

Фестиваль «Сибирский литературный треугольник» впервые состоится в Красноярске с 8 июля по 10 сентября. Об этом журналистам сообщила пресс-служба Красноярского краевого краеведческого музея.





Фестиваль будет посвящен творчеству писателей Виктора Астафьева, Василия Шукшина и Валентина Распутина. В музее отметили, что мероприятие приурочено к 100-летию Астафьева, которое отмечается в 2024 году.





«Глобальная задача мероприятия, с одной стороны, познакомить людей с творчеством этих великих русских писателей XX века. С другой — послушать современных литераторов, обсудить проблемы», — уточнили ТАСС в пресс-службе.





Директор музея Валентина Ярошевская отметила, что Шукшин, Астафьев и Распутин являются литературными феноменами Сибири. По ее словам, авторы писали на не самые популярные темы, такие как традиции сибирской вольницы, ужас войны, упадок русских деревень. Творчество писателей стало лучшим зеркалом страны в то время, добавила Ярошевская. В фестивале организаторы пытаются понять сибирскую идентичность и разобраться в образе сибиряка, который создали авторы.









Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва