Лауреатов «Золотой маски» объявят на исторической сцене Театра Вахтангова

Церемония награждения лауреатов XXX Российской национальной театральной премии и фестиваля-конкурса «Золотая маска» состоится на исторической сцене Театра имени Вахтангова. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе Союза театральных деятелей России.





В СТД отметили, что проведение фестиваля-конкурса и премии «Золотая маска» является значимым событием для Москвы и регионов.





«Его уникальность в том, что столичные и региональные театры могут продемонстрировать яркие образцы театрального искусства, обменяться опытом и принять активное участие в развитии культуры страны», — приводит ТАСС слова председателя СТД Владимира Машкова.





Артист добавил, что для театральных коллективов «Золотая маска» представляет собой очень важное свидетельство профессионального признания, большую и заслуженную награду, а для членов жюри — ответственную и кропотливую работу.





На награду претендуют 40 театров. Коллективы соревнуются в самостоятельных конкурсах, таких как драматический театр, оперетта, мюзикл, балет, театр кукол. В частных номинациях сразятся 184 театральных деятеля: режиссеры, художники, актеры, драматурги и композиторы.









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