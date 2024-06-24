Сериал «Сладкая жизнь» получит продолжение спустя 10 лет

Сериал «Сладкая жизнь» вернется на экраны спустя 10 лет.



Возвращение сериала анонсировал генеральный продюсер Premier Давид Кочаров, передает «Бюллетень кинопрокатчика».



Известно, что события в сериале будут происходить спустя 10 лет после событий третьего сезона. Основной актерский состав вернется в проект. Отмечается, что главную героиню будущего проекта будут звать Алисой, исполнительница этой роли пока не названа. В шоу появится новый персонаж — 20-летний Митя, а также повзрослевшие дети Вадима и Наташи.



Новый сезон сериала будет состоять из восьми эпизодов.









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