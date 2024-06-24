Замок XIV века под Калининградом откроется для посещений летом 2025 года

24.06.2024

Замок XIV века под Калининградом откроется для посещений летом 2025 года
Инвестор планирует открыть замок Тевтонского ордена XIV века Прейсиш-Эйлау в городе Багратионовске для посетителей летом 2025 года. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Калининградской области.

Открытие замка после реставрации состоится к его 700-летию. По данным инвесторов, за минувший год прошла значительная часть строительно-монтажных работ.

«Полностью восстановлены кровля и фасады форбурга, отремонтированы конструктивные элементы и фундамент здания, расчищена территория, проведены комплексные научные исследования и завершено проектирование», — уточнили в пресс-службе правительства региона.

Также ведутся работы по обустройству туристических площадок. Формируются экскурсионные маршруты по Багратионовску. Официальное открытие для широкой публики запланировано к юбилейной дате.


Фото: Pixabay.com