Замок XIV века под Калининградом откроется для посещений летом 2025 года

Инвестор планирует открыть замок Тевтонского ордена XIV века Прейсиш-Эйлау в городе Багратионовске для посетителей летом 2025 года. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Калининградской области.





Открытие замка после реставрации состоится к его 700-летию. По данным инвесторов, за минувший год прошла значительная часть строительно-монтажных работ.





«Полностью восстановлены кровля и фасады форбурга, отремонтированы конструктивные элементы и фундамент здания, расчищена территория, проведены комплексные научные исследования и завершено проектирование», — уточнили в пресс-службе правительства региона.





Также ведутся работы по обустройству туристических площадок. Формируются экскурсионные маршруты по Багратионовску. Официальное открытие для широкой публики запланировано к юбилейной дате.









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