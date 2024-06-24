Режиссер Татарского театра кукол «Экият» забрал «Золотую маску»

Режиссер Татарского театра кукол «Экият» забрал «Золотую маску»

24.06.2024

Постановка «Авиатор» Татарского театра кукол «Экият» получила Российскую национальную театральную премию «Золотая маска». Награждение лауреатов проходит в Театре имени Вахтангова.

Спектакль «Авиатор» поставил Ильгиз Зайниев. Он победил в номинации «Театр кукол. Лучшая работа режиссера». Также актриса театра Дилюса Хузяхметова стала лучшей в этом жанре по мнению жюри.

Другую «Золотую маску» забрал спектакль Sextus Propertius театра «УралОпераБалет» в Екатеринбурге. Награду в этой номинации вручил худрук Большого и Мариинского театров, дирижер Валерий Гергиев, передает ТАСС с церемонии.

«Золотую маску» в разделе «Лучший спектакль в современном танце» в этом году не присудили. Также не вручается награда за лучшую женскую роль в балете. В мужской номинации лауреатом признали артиста Александра Меркушева, который сыграл в спектакле «Павильон Армиды» екатеринбургского театра «УралОпераБалет».


Фото: YouTube