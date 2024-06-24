Режиссер Татарского театра кукол «Экият» забрал «Золотую маску»

Постановка «Авиатор» Татарского театра кукол «Экият» получила Российскую национальную театральную премию «Золотая маска». Награждение лауреатов проходит в Театре имени Вахтангова.





Спектакль «Авиатор» поставил Ильгиз Зайниев. Он победил в номинации «Театр кукол. Лучшая работа режиссера». Также актриса театра Дилюса Хузяхметова стала лучшей в этом жанре по мнению жюри.





Другую «Золотую маску» забрал спектакль Sextus Propertius театра «УралОпераБалет» в Екатеринбурге. Награду в этой номинации вручил худрук Большого и Мариинского театров, дирижер Валерий Гергиев, передает ТАСС с церемонии.





«Золотую маску» в разделе «Лучший спектакль в современном танце» в этом году не присудили. Также не вручается награда за лучшую женскую роль в балете. В мужской номинации лауреатом признали артиста Александра Меркушева, который сыграл в спектакле «Павильон Армиды» екатеринбургского театра «УралОпераБалет».









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