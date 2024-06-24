Россияне смогут посмотреть второй сезон сериала «Дом дракона»

Второй сезон сериала «Дом дракона» вышел на платформе российского онлайн-кинотеатра «Амедиатека». Проект стартовал в РФ спустя неделю после мировой премьеры.





Ранее «Амедиатека» позиционировала себя как официальный партнер HBO в стране. Онлайн-кинотеатр получал новинки даже после ухода компании из России.





Стоит отметить, что вторая серия в «Амедиатеке» пока отсутствует. Премьера нового эпизода в мире состоялась в ночь на 24 июня. В онлайн-кинотеатре пока не прокомментировали анонсы дальнейших серий.





«Дом дракона» представляет собой приквел знаменитого сериала «Игра престолов». В главных ролях: Эмма Д’Арси, Мэтт Смит, Рис Иванс, Пэдди Консидайн и другие.









Фото: YouTube