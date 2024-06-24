Более 8 тысяч человек побывали на фольклорном фестивале под Воронежем

Более 8 тысяч человек стали гостями межрегионального фестиваля традиционной славянской культуры «На Троицу». Мероприятие прошло в селе Новая Усмань Воронежской области 23 июня.





По словам организаторов, 120 народных мастеров-умельцев приняли участие в выставке. Традиционно сельские поселения Новоусманского муниципального района подготовили экспозицию сельских подворий, поделился собеседник ТАСС.





Фестиваль 2024 года объединил более 20 коллективов из Воронежской, Белгородской и Ростовской областей, а также Луганской Народной Республики. Также состоялся обряд «Троицкий венок». Вокруг девушек, плетущих венки, образовался большой хоровод. После этого незамужние спускали свои творения на реку.









Фото: YouTube