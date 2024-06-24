Музыкальный театр Карелии готовит премьеру балета по Лермонтову

Балетная труппа Музыкального театра Карелии готовит постановку драматической пьесы Михаила Лермонтова «Маскарад» в рамках юбилейного сезона. Об этом журналистам рассказала директор учреждения Елена Ларионова.





В беседе с ТАСС она отметила , что премьера балета состоится в начале 2025 года. Поставит его худрук труппы Кирилл Симонов на музыку Арама Хачатуряна.





«Мы уже сейчас понимаем, как этот спектакль будет выглядеть, и начали работать над постановкой. Очень надеемся, что сразу после Нового года состоится премьера», — поделилась Ларионова.





Поклонников оперы в новом сезоне ждет премьера спектакля «Лючия ди Ламмермур» Гаэтано Доницетти. Главную партию исполнит заслуженная артистка республики Эльвира Муллина. Над оперой работает режиссер Юрий Муравицкий. Художником постановки выступает Петр Окунев. Премьера ожидается в конце ноября.









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