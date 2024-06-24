В Русском музее откроется выставка к 100-летию Виктора Иванова

Выставка «Виктор Иванов. К 100-летию со дня рождения» откроется в Корпусе Бенуа 26 июня и будет работать до 27 августа. Об этом «Культуре» сообщили в пресс-службе Русского музея.





В учреждении отметили, что проект посвящен 100-летию советского, российского художника-живописца, который, несмотря на почтенный возраст, продолжает писать картины и активно участвовать в выставках. Русский музей представит девять полотен мастера из своей коллекции. Работы позволят зрителям познакомиться с разными периодами его жизни и творчества. Все картины, за исключением «Автопортрета» 1969 года, были недавно подарены музею самим автором.





Виктор Иванов отмечает 100-летний юбилей 2 августа. Звездный час художника, отметили в музее, пришелся на 60-80-е. Тогда было востребовано искусство, воспевающее крестьянский труд и людей крепкой внутренней организации.





В 2022 году музей получил в дар восемь живописных произведений. Всего в коллекции учреждения 27 живописных и девять графических произведений мастера.









Фото: «Белый бык», Виктор Иванов / Пресс-служба Русского музея