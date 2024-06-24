В Москве открылась выставка работ из Арктики художницы Лады Подольской

Художница Лада Подольская представила свои работы на выставке «Анатомия айсберга» в Москве. Картины были созданы в ходе экспедиции в Арктику.





Экспозиция развернулась в выставочном зале Московского отделения Союза художников России, передает ТАСС. Подольская поделилась с агентством, что также представила портрет памяти известного полярника Артура Чилингарова под названием «Лед».





Художница создала работы в рамках арктической экспедиции на судне «Михаил Сомов» в 2023 году. В экспозицию также вошли картины, созданные в Москве. Последние работы представлены впервые.





«Лед» — это портрет Чилингарова, он затягивается льдом, и «Михаил Сомов», каким он был, когда его затеряло во льдах. То есть, человек, проведший всю жизнь, изучая лед , уходит, становится частью своей мифический жизни», — поделилась собеседница агентства.





В экспозицию вошло около 70 картин. Посетители увидят материалы из экспедиции, этюды, зарисовки и наброски. Выставка открыта до 7 июля.









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