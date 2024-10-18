Путин: работу по созданию культурных фестивалей стран БРИКС надо продолжать

Президент России Владимир Путин подчеркнул важность дальнейшего развития культурных фестивалей среди стран БРИКС, назвав эту сферу «непочатым краем». Он напомнил об уже реализуемых мероприятиях, таких как Фестиваль театральных школ и Кинофестиваль стран БРИКС.





Путин отметил, что на встречах с коллегами из БРИКС обсуждались планы по организации фестивалей театрального искусства. Он также упомянул о создании совместной академии кинематографии и выразил уверенность, что работа в этом направлении будет продолжена. Президент добавил, что необходимо развивать фестивали эстрадной музыки и другие культурные инициативы, и подчеркнул, что в этой области есть много возможностей для творчества.





В ответ на предложение о создании фильмов с участием актеров из стран БРИКС Путин вспомнил индийского режиссера и актера Раджа Капуру, который в 2017 году совершил мотопробег по России в честь 70-летия дипломатических отношений между Москвой и Нью-Дели.









Фото: Kremlin.ru