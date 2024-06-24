В Музее кино открылась выставка памяти художницы Элеоноры Маклаковой

Выставка «Энергия любви. Памяти учителя» открылась в Музее кино в честь 85-летия со дня рождения народного художника России Элеоноры Маклаковой. Об этом «Культуре» сообщили в пресс-службе учреждения.





В Музее кино отметили, что экспозиция посвящена юбилею и памяти Элеоноры Маклаковой, которая основала кафедру сценического костюма факультета сценографии театральной технологии Школы-студии МХАТ. На выставке представлены работы студентов – будущих художников-технологов по сценическому костюму.





Посетители также увидят технологическую разработку эскизов костюмов Маклаковой к фильмам «Волшебная лампа Аладдина» и «Звезда и смерть Хоакина Мурьеты». В экспозицию вошли макеты костюмов, разработка орнаментов, реконструкция головных уборов и аксессуаров, детали с использованием имитации фактур и материалов и технические рисунки.





Выставка будет работать до 20 октября 2024 года. До 8 июля включительно экспозицию могут свободно посмотреть посетители выставки-форума «Россия» на ВДНХ.









Фото: пресс-служба Музея кино на ВДНХ