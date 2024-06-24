В театрах Москвы стартовала акция «День открытых дверей»

24.06.2024
В московских театрах 24 июня проходит акция «День открытых дверей».
Акция проходит в 45 театрах столицы, передает Союз театральных деятелей России.
В рамках акции все желающие смогут познакомиться с театральным закулисьем. В этом году акция приурочена к 30-летию Российской национальной театральной премии и фестиваля «Золотая маска».
Участники акции смогут побывать на открытых репетициях спектаклей, увидеть прогоны перед премьерой, поучаствовать в интерактивной игре, мастер-классах по актерскому мастерству.
В акции принимают участие Большой театр, Малый театр, МХТ имени А.П. Чехова, Театр имени Вл. Маяковского, Московский драматический театр имени А.С. Пушкина и другие учреждения.
Фото: Pixabay.com