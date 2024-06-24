Не стало актера, режиссера и художника Олега Огия

Актер, режиссер и художник Олег Огий ушел из жизни в Санкт-Петербурге в возрасте 67 лет. Об этом в Telegram-канале рассказал продюсер и телеведущий Александр Малич.





Олег Огий приходился Маличу отчимом. По словам продюсера, отпевание состоялось 24 июня в 10:00 в церкви святых праведных Симеона Богоприимца и Анны Пророчицы.





Родился будущий художник 6 сентября 1956 года. В 1980-м окончил Ленинградский государственный институт театра, музыки и кинематографии, который сегодня носит имя Российского государственного института сценических искусств.





Как актер Огий принял участие в более чем 30 кинопроектах. Артист появлялся в таких сериалах, как «Агент национальной безопасности», «Тайны следствия», «Улицы разбитых фонарей», «Бандитский Петербург», и других.









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