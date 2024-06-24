Стартовали съемки комедии «Между нами химия» с Бортич и Ефремовым

Съемки комедийного сериала «Между нами химия» стартовали в Москве. В главных ролях сыграют Александра Бортич и Никита Ефремов.





По сюжету главная героиня сталкивается с тяжелым диагнозом. Женщина в одиночку воспитывает двоих детей, а ночами работает в такси. Узнав о болезни, она решает не оставлять детей ненадежным родственникам. Героиня решает найти достойного мужчину и женить его на себе, чтобы он позаботился о ее потомстве.





Претендентов сыграют актеры Кузьма Котрелев, Илья Лыков, Антон Филипенко, а также Никита Ефремов. Последний появится в роли сразу двух персонажей: братьев-близнецов.





В сериале будет восемь эпизодов. Выйдет проект на платформе онлайн-кинотеатра Wink. Дата релиза пока не раскрывается.









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