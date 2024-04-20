Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в Москве насчитывается более 8,5 тысячи исторических памятников, сообщает Телеграм-канал Департамента культуры Москвы.





Среди самых необычных памятников в столичных парках — памятник бобру. Бронзовая скульптура бобра расположена на одной из аллей в Сквере по Олонецкому проезду. Животное стало уже одним из главных символов сквера. Дело в том, что на протяжении многих лет на берегах Яузы обитают бобры, которые играют важную роль в местной экосистеме.





В парке «Сокольники» в Денежном саду можно найти памятник всем бухгалтерам «Фея Главбух». Изящная девушка в образе феи со счетами парит среди переливающихся в лучах солнца кубов-сот, на которых выгравированы финансовые термины.





А в парке «У Джамгаровского пруда» по просьбам жителей района и посетителей парка появился «Ангел Добра». Скульптура представлена в образе взлетающей девочки, платье развевается на ветру, а в руках она держит цветок.









Фото: Андрей Любимов / АГН «Москва»