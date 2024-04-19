ММКФ начался с минуты молчания в память о погибших в «Крокус сити холле»

Торжественная церемония открытия 46-го Московского международного кинофестиваля (ММКФ) началась с минуты молчания в память о жертвах теракта в «Крокус сити холле». Соответствующее предложение выдвинула министр культуры России Ольга Любимова.





В Москве стартовал 46-й ММКФ. Министр культуры попросила всех подняться, прежде чем произнести речь на открытии фестиваля.





«И вспомнить, что совсем недавно в «Крокусе» произошла чудовищная трагедия, погибли люди. Давайте вспомним всех», — приводит ТАСС слова Ольги Любимовой.





46-й Московский международный кинофестиваль продлится до 26 апреля. Впервые ММКФ состоялся в 1935 году. В 1995-м смотр объявили ежегодным. Однако в 1996 и 1998 годах фестиваль не состоялся. С 1999-го ММКФ проходит регулярно. Президентом фестиваля является Никита Михалков. ТАСС выступает информационным партнером смотра.









Фото: Pixabay.com