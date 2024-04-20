В программе 46-го ММКФ свыше 240 фильмов из более чем 50 стран — Ольга Любимова

Фильмы из Европы и Азии, Северной и Южной Америки, Африки представлены в программе 46-го Московского международного кинофестиваля, что в очередной раз доказывает неизменную популярность главного киносмотра нашей страны, сообщила в своем Телеграм-канале министр культуры России Ольга Любимова.





«На торжественной церемонии зачитала приветственное слово Президента России участникам ММКФ. Владимир Владимирович Путин подчеркнул, что это мероприятие считается по праву большим, по-настоящему праздничным событием в культурной жизни страны», — написала Ольга Любимова.





Из года в год талантливые кинематографисты со всего мира приезжают на ММКФ, чтобы показать свои работы и обменяться опытом.





ММКФ проходит с 19 по 26 апреля. Также в эти дни состоится фестиваль стран БРИКС. В его программу вошли пять фильмов из России, Китая, Индии, Саудовской Аравии и Египта.

«Желаю всем участникам кинофестиваля успешной и плодотворной работы, а зрителям — ярких впечатлений», — отметила министр культуры.









Фото: Телеграм-канал Ольги Любимовой