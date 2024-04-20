Музеи Московского Кремля установили автора атласа XVIII века

Уникальный предмет с 38 гравированными картами больше полувека хранился здесь под названием «Atlas, Амстердам», сообщает Телеграм-канал Министерства культуры России.





«Без уточнений и деталей. Не привлекал чье-либо внимание. Экспонат не имел титульного листа. Был упакован в простой коленкоровый переплет середины XX века. И вот недавно все изменилось», — говорится в сообщении.





Музеи Московского Кремля начали подготовку к выставке «Четыре столетия русского чая. Великий дар Поднебесной», которая пройдет в Челябинске. В поисках подходящего материала сотрудники изучали в книжном фонде все карты и атласы.





Там они обнаружили интересный экземпляр, время создания и автор которого оставались загадкой. После детального изучения специалисты установили, что карты 1730-х годов были созданы Гийомом Делилем — главным королевским картографом Франции.









Фото: Телеграм-канал Минкультуры России