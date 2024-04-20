В Подмосковье открылся музей частных коллекций выставками о Леонардо да Винчи и истории письма

Музей частных коллекций начал работу 19 апреля в Мытищах Московской области на территории открывшегося одновременно с музеем культурного еврейского общинного центра, говорится в сообщении музея.





«Новый Музей частных коллекций создан при участии Еврейского общинного центра Подмосковья и клуба коллекционеров «Искатель». Его пространство наполнили с первых дней работы три экспозиции: две постоянные и одна временная. Мы уверены, что они впечатлят даже искушенную публику, так как все связаны с темой просвещения, при этом основаны как на редчайших коллекциях, так и современных необычных формах музейного экспонирования», — рассказала руководитель центра и музея Екатерина Иванова.





В постоянную экспозицию музея вошла выставка «Живая история старинной письменной культуры», которая знакомит со старинными письменными принадлежностями, историей развития чернильниц, чернильных приборов и приспособлений для письма. Коллекцию передал музею член клуба «Искатель» Леонид Бельский.





Вторая постоянная экспозиция носит название «Рейзеле. Старинное искусство вырезания из бумаги» и посвящена одному из старейших ремесел для нескольких народов, традиционно проживавших в Восточной Европе (белорусы, украинцы, поляки, немцы, литовцы, латыши, эстонцы, евреи). «Особый интерес в этом жанре представляют еврейские «рейзеле», после всех потрясений ХХ века эта традиция практически утрачена. Уникальная, древнейшая традиция художественного вырезания из бумаги превратилась в один из исчезающих видов национального искусства», — отметила Иванова.





Временная экспозиция «Гениальные изобретения, опередившие время» посвящена Леонардо да Винчи и изобретениям эпохи Возрождения. Соорганизатор выставки — Международный институт новых образовательных технологий (МИНОТ) РГГУ и действующий в стенах вуза музей-мастерская 3DaVinci — представили машины и механизмы, созданные по эскизам Леонардо да Винчи с помощью цифрового прототипирования и 3D-печати. Технологии дополненной и виртуальной реальностей позволяют рассмотреть их в движении.





Выставка сопровождается серией неосимфоний современного московского композитора Тиграна Джагера, посвященных гению Леонардо, а также другим выдающимся деятелям различных эпох и этносов. Ранее экспозиция МИНОТ РГГУ находилась в Сергиево-Посадском государственном историко-культурном музее-заповеднике Минкультуры РФ.









Фото: Youtube