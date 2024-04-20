Музей русского импрессионизма приглашает на выставку «Журнал красивой жизни»

С 20 июня по 6 октября 2024 года Музей русского импрессионизма представит выставку «Журнал красивой жизни» о первом отечественном глянце «Столица и усадьба», выходившем с 1913 по 1917 год и адресованном аристократической и светской публике, сообщили в пресс-службе музея.





Проект объединил рекордное для музея количество художественных коллекций от Калининграда до Томска. В состав экспозиции войдут произведения, опубликованные или описанные на страницах журнала, что позволит посмотреть на русское искусство через призму вкусов и предпочтений элиты начала XX века.





Посетители увидят живописные и графические работы Исаака Бродского, Николая Фешина, Александра Маковского, Анны Остроумовой-Лебедевой и других мастеров.





К выставке также приурочен спецпроект на 3 этаже музея: здесь слово предоставляется художникам XXI века, готовым порассуждать о dolce vita наших дней.





Кураторы предлагают уделить внимание журналу, который обычно остается в тени художественных изданий «Мир искусства», «Аполлон» и «Золотое руно», однако является ценным историческим источником.





Ностальгия по укладу усадебной жизни на полотнах Станислава Жуковского, Константина Вроблевского и Сергея Виноградова встретится с лоском столичных будней в работах Валентина Серова, Николая Фешина и Сергея Малютина. Посетители оценят и театральные сюжеты начала ХХ века в эскизах декораций и костюмов от ведущих художников эпохи: Александра Бенуа, Мстислава Добужинского и Льва Бакста.





В оформлении выставки будут использованы фрагменты статей, яркие заголовки, архивные фото и рекламные объявления из журнала.





В экспозиции представят почти 100 произведений из 44 государственных и 12 частных собраний.









Фото: Александр Рубцов. В гостиной. Начало XX века. Галерея Ильи Глазунова, Москва / предоставлено пресс-службой Музея русского импрессионизма