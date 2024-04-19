В Новгороде открылась выставка работ четырех поколений дагестанских мастеров и художников

Работы четырех поколений художников и мастеров Дагестана представили на выставке «Узоры и ритмы Кавказа». Проект начал работать в музее изобразительных искусств.





Заместитель гендиректора музея-заповедника – этнографического комплекса «Дагестанский аул» Амирбек Абдуллабеков рассказал ТАСС о работах четырех поколений.





«Республика многонациональная, проживает более 120 народностей и этносов, многоконфессиональная, и каждый художник здесь по-разному изображает свой край, и сегодня мы привезли показать это вам», — сказал собеседник агентства.





Экспозиция состоит из более 100 работ. Здесь представлены как картины, так и ювелирные украшения, головные женские уборы и традиционные женские костюмы народов Дагестана, которые перекликаются со своим отражением на живописных полотнах.





Выставка проходит в рамках соглашения о долгосрочным сотрудничестве между правительством республики и властями Новгородской области. Ознакомиться с экспонатами посетители смогут до 26 мая.









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