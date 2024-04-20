В Пушкинском музее обновили экспозицию залов французской живописи

20.04.2024
На втором этаже Главного здания открыта обновленная экспозиция залов французской живописи, сообщает Телеграм-канал Пушкинского музея.
Проект реэкспозиции подготовила и осуществила Анна Сулимова, заведующая отделом искусства старых мастеров, хранитель Фонда французской живописи XVI — первой половины XIX века.
Экспозиция французской живописи расширилась: теперь в обновленных залах вдвое больше произведений, чем было. Впервые после сложной реставрации в экспозиции можно увидеть работу Никола Пуссена — «Сатир и нимфа».
В обновленную экспозицию вошло полотно, долгие годы находившееся в запаснике, которое было атрибутировано Анной Сулимовой: мужской портрет работы «неизвестного мастера» обрел авторство Иасента Риго.
В залы вернулся бюст Вольтера работы Жан-Антуана Гудона и терракотовый портрет Пьера Корнеля, исполненный Жан-Жаком Каффиери. Представлены предметы декоративно-прикладного искусства, в особенности ими насыщен зал рококо.
Фото: Pixabay.com