Начался прием заявок на участие в празднике «Алые паруса» в Петербурге

Прием заявок на участие в кастинге молодежной программы праздника «Алые паруса» продлится до 22 мая, сообщил вице-губернатор Санкт-Петербурга Борис Пиотровский.





Участниками могут стать творческие танцевальные и вокальные коллективы (дуэты, трио, квартеты, ансамбли), сольные исполнители и ведущие в возрасте от 16 до 35 лет.





Каждый может подать заявку только в одной номинации с одним творческим номером.





Чтобы стать участником шоу, нужно придерживаться простых правил: длительность выступления не должна превышать 4 минуты; подготовка к выступлению — не более 1 минуты.





По итогам кастинга отберут победителей, которые выступят на Дворцовой площади и станут частью большой и красивой сказки, которая каждый год приходит в Петербург вместе с «Алыми парусами».









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