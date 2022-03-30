Экзотика плюс сатира: Театр Сац представил редкую оперу Пауля Хиндемита

Александр МАТУСЕВИЧ

В российской премьере оперы Пауля Хиндемита «Нуш-Нуши» соединились восточный колорит и изощренность европейской техники.

Детский музыкальный театр имени Наталии Сац переживает сложный период — большой зал дворца искусств на проспекте Вернадского закрыт на серьезную реконструкцию, спектакли идут на Малой сцене и в фойе, а также на других площадках Москвы. Но театр не унывает и не снижает творческого тонуса, продолжая удивлять репертуарными новинками. На период ремонта худрук театра Георгий Исаакян даже придумал специальный проект «RE-конструкция», в рамках которого в театральных пространствах Дома Сац звучит и то, что едва ли можно услышать здесь в обычные репертуарные будни. В марте «RE-конструкция» представила российскую премьеру оперы великого немца Пауля Хиндемита «Нуш-Нуши».

Что это такое — затрудняются сказать даже прожженные музыковеды и бывалые меломаны. Да и в целом Хиндемита мы не знаем — он редкая птица даже на филармонической сцене, не говоря о театральной. Из девяти опер гения немецкого экспрессионизма лишь у «Геликона» представлен с давних пор (с момента своего возникновения в 1990-м) в репертуаре его коротенький оперный скетч «Туда и обратно». Это поистине печально: музыка композитора ярка и образна. То же можно сказать и о сюжетах, в которых и едкая сатира, и беспощадный сарказм, и глубокие философские идеи о сути мироздания и предназначении человека. Все они оказываются остро актуальными — как не узнать в героях оперы «Новости дня» нас сегодняшних, истерично листающих новостную ленту и живущих по правилам, навязанным рекламой? А зрелые шедевры мастера, такие как «Кардильяк», «Художник Матис» или «Гармония мира», все еще ждут своего часа — когда их по-настоящему откроет для себя отечественный оперный театр.

Впрочем, мало знают Хиндемита не только у нас. Тот же «Нуш-Нуши» — подлинный раритет и на зарубежных сценах. Вторая опера композитора (1920) принадлежит к его ранним сочинениям — тут явственно влияние Рихарда Штрауса, присутствует стеб над Вагнером и импрессионистами, увлечение ориентализмом (сам Хиндемит еще не знает, что спустя пятнадцать лет станет ключевой фигурой в создании академической музыки и музыкального образования в кемалистской Турции), причем решенным в пародийном ключе. Сатира и абсурдизм — два кита, на которых держится часовое действо из жизни вокруг бирманского императорского дома. Экзотическая локация сразу настораживает — уж не издевка ли это? Она самая! Хиндемит смеется и над европейским увлечением Востоком, и над верой в сверхъестественное, и над человеческой глупостью, над преклонением перед чинами и статусами, пустопорожним философствованием, над слишком явно демонстрируемым эротизмом и много еще над чем. Название оперы — имя диковинного фантастического животного, о котором в опере много разговоров, но которое оказывается фантомом, придуманным ловким и хитроумным Тум-Тумом, эдаким бирманским Фигаро, чтобы манипулировать благородным зазнайками, включая самого императора.

Пока Театр Сац освоил только сложный музыкальный материал, предложив публике полуконцертное-полусценическое исполнение, украшенное яркими костюмами, в которых перемешаны разнородные восточные элементы. Певцы в них подобны экзотическим птицам тропиков. Оперу играют в фойе, которое на период реконструкции Большой сцены не просто ее заменило — здесь показывают редкие шедевры и необычные концептуальные программы, которые в интерьерах и акустике его монументальных пространств раскрылись совершенно по-особому.

Обращение к «Нуш-Нуши» продемонстрировало и достойную форму солистов оперной труппы. К осени Георгий Исаакян планирует осуществить полноценную театральную постановку опуса. Уже в концертном варианте солисты оперной труппы показали сильные, большие голоса и качественную работу с артикуляцией, а в эпилоге-постфактуме еще и вдумчивую работу с оригинальным, немецким текстом. Особенно запомнились сверхвысокий тенор Сергея Петрищева (Евнух Сюсюлю) и полный спектр богатых женских голосов (императорские жены — Вера Азикова, Людмила Бодрова, Олеся Титенко, Елена Чеснокова, придворные и прочие дамы — Алена Романова, Анна Холмовская, Альбина Файрузова, Мария Юрковская, Татьяна Ханенко).

Но самым большим прорывом эта опера стала для оркестра театра. Из «прикладного» коллектива оперного театра, привыкшего к собственному звучанию в оркестровой яме, в этой работе оркестр превратился в серьезный симфонический коллектив. В успехе «Нуш-Нуши» важнейшая составляющая — это оркестровый колорит. В том, что богатство симфонического замысла композитора воплотилось, — заслуга каждого артиста и каждой группы оркестра.

У оркестра получились впечатляющие кульминации. Они накатывали мощными волнами (сразу вспоминаются симфонические полотна Малера), которые рассекали звучные соло трубы (Иван Зуев), валторны (Александр Арапов), тромбона (Егор Павлов) и перкуссии (литавры — Константин Володькин, ксилофон — Алексей Кудрявцев).

Танцевальный дивертисмент из второй картины, отсылающий к экспрессионизму Рихарда Штрауса и предвосхищающий симфонические антракты в оперных драмах Шостаковича, переливался многообразием тембров в красочных соло флейты-пикколо (Вадим Давыдов) и флейты (Николай Донской), гобоя (Дмитрий Кононок) и английского рожка (Петр Черкезов). Загадочные соло кларнетов (Анатолий Жижин, Дмитрий Сибиренков) и челесты (Дарья Смирнова) становились лейттембром фантастического Нуш-Нуши. Ирония и насмешка доносились в замысловатых перекличках фаготов (Илья Свалов, Анна Уханова) и в скерцозных, виртуозных соло скрипки (концертмейстер оркестра Владимир Белов). А в лирических фрагментах голос скрипки эффектно оттенялся томной кантиленой альта (Анна Дмитриева). Усиливали ориентальный колорит мандолина (Юлия Неверова) и арфа (Анна Лисянская).

Для осознания этого удивительного симфонического целого, сочетающего множество стилистических арок, связующих разные периоды ХХ века, наполнить партитуру этой пульсацией было необходимо. В создании такой симфонической концепции огромная заслуга музыкального руководителя — уфимского дирижера Артема Макарова, сумевшего менее чем за месяц добиться от оркестра Театра Сац впечатляющих результатов.

Фотографии: Елена Лапина. Предоставлены Детским музыкальным театром имени Наталии Сац.