Еще раз про любовь: «Ленком» представил первую в этом году премьеру

Тамара ЦЕРЕТЕЛИ

Театр решил поговорить о главном. Нет, не о здоровье, но о любви.

«Мы в зале, ждем волшебства!» — бодро рапортовала по телефону моя соседка перед спектаклем. Не знаю, как насчет волшебства, но, судя по хохоту, отвлечься от нынешних будней ей точно удалось. «Нет, ты только посмотри!» — то и дело пихала меня дама левым локтем, путая от полноты чувств с подругой, сидящей по правую руку. Великая сила искусства, что тут еще скажешь. Очевидно, та же сила заставляла группу молодежи обсуждать после спектакля сценографию (работа Аддиса Гаджиева) — вперемежку с последними новостями.

Постановка и вправду настолько выбивается из сегодняшнего антуража, что на некоторых оказывает психотерапевтическое воздействие — эффект, наверное, неожиданный даже для создателей спектакля. «ЛюБоль» по пьесе Андрея Яхонтова подготовили к 8 Марта — а когда еще поговорить о «женском счастье»? «Сложносочиненное название спектакля вполне обоснованно соединяет в себе два близких жизненных понятия, два чувства — любовь и боль», — терпеливо объясняется на сайте театра. Режиссером этого сложносочиненного действа стал Андрей Соколов, дебютировавший на родной ленкомовской сцене в качестве постановщика. Творчество Яхонтова он знает не понаслышке — когда-то Соколов уже ставил «Койку» по его пьесе. Антрепризный спектакль был долгожителем — он шел 15 лет, по словам режиссера, его сыграли 1752 раза.

«ЛюБоль» Андрею Соколову давно не давала покоя. Что именно мешало спать именитому ленкомовцу, неизвестно — драматургический ли материал, или актерский потенциал, заложенный в персонажах. Как бы то ни было, но со вторым пунктом постановщик не прогадал — ленкомовцам какую роль ни дай, все превратят в бенефис. Зная это, кажется странным, что для главной роли «Ленком» «одолжил» у Театра Моссовета Екатерину Гусеву. В итоге это сыграло с актрисой злую шутку — приглашенная звезда теряется на фоне «коренного населения». Среди «коренных» — блистательный Иван Агапов, искрометная Светлана Илюхина («Какая разноплановая артистка!» — шепталась моя соседка) и, конечно, сам Андрей Соколов, не устоявший перед соблазном сыграть непутевого друга главного героя. Эта разухабистая тройка разыгрывает на сцене трагикомедию, и лишь романтическая героиня Екатерины Гусевой выбивается из бесовской компании.

Сюжет прост и незатейлив: Он (Агапов), лысеющий герой-любовник, гуляющий по-черному, и Она (Гусева) — влюбленная барышня, с широко закрытыми глазами наблюдающая за его запоями и изменами, за нескончаемой чередой «мымр, чувырл и лахудр». У горе-парочки имеются закадычные друзья: у него — верный соратник и собутыльник (Соколов), змей-искуситель, отговаривающий от размеренной семейной жизни («Мужчины женятся либо по неопытности, либо от усталости») и направляющий на путь истинный, упорно ведущий налево. Ее Подруга (Илюхина) тоже постоянно взывает к разуму дурочки, уговаривая бросить «бездельника и трепача» и завести приличного поклонника. У самой Подруги их пруд пруди — например, политический обозреватель или посол Конго, а еще англичанин, австриец, китаец и даже затесавшийся в эту интернациональную команду «владелец автоколонки». В свободное от исполнения обязанностей Подруги время Светлана Илюхина превращается то в неизвестную женщину-вамп, то в бизнес-леди (впрочем, тоже вамп), то в вечно беременную спутницу Друга, а то и в несуразную провинциалку, виснущую на шее у безвольного избранника главной героини.

И лишь Она сохраняет облико морале, взирая на бесконечную сценическую кутерьму: вот ее ненаглядный с Другом гуляют «с левой» (это когда в меню смотришь перечень блюд, не обращая внимания на правый столбик с ценами); вот они же выбирают в универмаге одежду, а советская продавщица (естественно, Илюхина) настойчиво предлагает им модный пиджак без спины — для покойника («Потому что когда лежишь в гробу, спины не видно»). А вот уже немолодой Друг хвастается «новыми шикарными зубами» и тут хватается за сердце, но по старой привычке продолжает кокетничать с доктором — молодой, красивой женщиной (конечно же, Илюхиной). В общем, как говорил Чаплин: «Жизнь — трагедия, когда видишь ее крупным планом, и комедия, когда смотришь на нее издали». Зато из зрительного зала она кажется настоящим фарсом.

Фотографии: Антон Новодережкин / ТАСС.