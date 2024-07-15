Семейная комедия «Не одна дома» вышла в лидеры проката в РФ и СНГ

Фильм «Не одна дома» Василия Свиридова вышел в лидеры проката в РФ и странах СНГ за минувшие выходные.



Семейная комедия собрала в прокате 43,7 млн рублей, свидетельствуют данные портала kinobusiness.com.



Центральный персонаж картины — пятиклассница Маша Хаметова, которая остается одна дома во время отъезда родителей в срочную командировку. За девочкой присматривает няня-мошенница, которую школьнице предстоит разоблачить с помощью всех доступных гаджетов.



В актерский состав картины вошли Милана Хаметова, Давид Манукян, Равшана Куркова, Алексей Маклаков, Юлиана Михнеич, Александр Головин и другие.



На втором месте по сборам — мультфильм «Большое путешествие: вокруг света» Василия Ровенского. Картина собрала в прокате 20,8 млн рублей.



Тройку лидеров замкнула лента «Астрал: ночной кошмар». Ее показатель составил 19 млн рублей.









Фото: кадр из фильма "Не одна дома"