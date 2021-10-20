Юбилей «Юноны и Авось»: сорок лет аншлагов

Елена ФЕДОРЕНКО

20 октября 1981 года Театр имени Ленинского комсомола представил премьеру спектакля «Юнона и Авось». Сегодня легендарному долгожителю сорок лет – возраст невероятный для сценического произведения.

Спектакль «Юнона и Авось» появился на свет в Советском Союзе в годы, которые теперь называют периодом застоя, и оказался сценической историей на все времена. Впрочем, у театрального искусства, как и у лучших его созданий, свои отношения со временем. Спектакли «говорят» с сегодняшним зрителем и о том, что ему интересно. «Юнона» же не теряла актуальности и в перестройку, и в диковатые девяностые, прошла через распад Союза, политические, экономические и финансовые кризисы, выдержала информационную революцию и атаку интернета. Столь высокой оказалась степень художественного обобщения, и мощной концентрация мыслей и образов.

Если спектакль живет десять, а тем более пятнадцать лет, это удивляет, ведь таких немного. Долгожителей и вовсе единицы, в историю они входят как бренды: «Синяя птица» в Художественном театре, «Принцесса Турандот» в Вахтанговском, «Учитель танцев» в театре Советской (с 1993 года – Российской) армии, «Добрый человек из Сезуанна» в Театре на Таганке.

Аналогов «Юноне и Авось» отыскать непросто – спектакль сыграли более 1700 раз и зрительный зал никогда не мог вместить всех желающих. В 80-е конная милиция дежурила у входа, трижды меняли парадные двери театра – бывшего Купеческого клуба, они не смогли сдержать натиск поклонников. Триумф, и тоже из разряда легендарных, сопутствовал 49-дневным парижским гастролям «Юноны» в 1983 году. Играли в театре Пьера Кардена на знаменитой площади Конкорд вблизи Елисейских полей. Когда в 2013-м знаменитый кутюрье приехал в Москву, чтобы получить орден Дружбы, то на пресс-конференции признался, что за три десятилетия его мнение не изменилось: «Юнона и Авось» – самый великий спектакль, который ему довелось увидеть. Месяц гастролей в Нью-Йорке в 1990-м подтвердил грандиозный мировой успех. Спектакль исколесил весь мир. И не постарел и сегодня. Секрет его молодости и бодрости – одна из театральных тайн.

Сложилось так, что собралась великолепная четверка мастеров, наделенных талантом мыслить широко и свободно: режиссер Марк Захаров, композитор Алексей Рыбников, хореограф Владимир Васильев и, конечно, Андрей Вознесенский. Его поэма «Авось» была написана в 1970-м, в основе фабулы – реальная история, произошедшая в 1806 году. Тогда дипломат, путешественник, один из руководителей первой русской кругосветной экспедиции граф Николай Резанов, желая наладить торговые связи и экономические отношения между Россией и Америкой, прибыл к берегам испанской Калифорнии, где ему было суждено встретить и полюбить юную красавицу Кончитту, дочь губернатора Сан-Франциско. Любовь оказалась взаимной и, нарушив все нормы и приличия, 40-летний русский камергер и шестнадцатилетняя католичка обручились. Резанов поспешил на родину просить императорского согласия на брак. В Сибири заболел и умер («С престолами шутил, / А умер от простуды»). Кончитта ждала тридцать пять лет, отвергая все предложения руки и сердца, выходила на берег, вглядываясь в морскую даль, а когда получила точные свидетельства о его смерти, ушла в монастырь и не нарушала обет молчания.

Достоверную историю создатели спектакля отвели от документальной драмы и подняли на мифологическую высоту, приблизив к архетипам мировой культуры. Марк Захаров деконцептуализировал героев, сочинил спектакль высокого романтического стиля. Он придумал ясную, возвышенную сценическую историю с безудержными страстями и поэтической нежностью, порывами безрассудства и полутонами настроений. Ленкомовские артисты, умеющие свободно танцевать и петь, играли без вранья и фальши, за каждым конкретным образом стояли судьба и типаж. Спектакль хранил верность романтическим канонам: мечте о вечной любви и ее, увы, невозможности, стремление к идеальному и расплата за содеянное. Главные герои транслировали надежду и веру в счастье, но оно от них ускользнуло. Гордый, безудержный, отчаянный Резанов Николая Караченцова, вскруживший головы всех театралок, был очарован образом Богородицы, а полюбил земную девочку и погиб в заснеженном Красноярске. Большеглазая, эфемерная, с ломкими интонациями голоса Кончитта Елены Шаниной казалась воплощением естественности и пробуждающейся женственности – замирало сердце, когда она обрекла себя на добровольное одиночество. Пылающий еретик Александра Абдулова неистово на невероятной скорости влетал на сцену с горящим факелом — и зал трепетал от восторга.

Считается, что любой спектакль – продукт скоропортящийся и у каждого свой срок годности. Но только не у «Юноны и Авось». Захаров создал образец профессионального совершенства по универсальным и в то же время своими собственным лекалам. Надежный режиссерский каркас спектакля, о жанре которого и сегодня мнения расходятся: современная опера, мюзикл, рок-опера, музыкальный спектакль. Щемящие церковные песнопения в музыке, которую Алексей Рыбников «уловил с небес» (так говорил Марк Анатальевич), а ленкомовский музыкальный ансамбль «Аракс» замечательно передавал ее поэтический нерв – голоса встречались, вели диалог, улетали в неведомые выси. Владимир Васильев создал дивные картины пластических мизансцен и сочинил разнообразные танцы, которые складывались в единую партитуру, не рассыпаясь на отдельные номера и фрагменты. Стоит добавить материальную составляющую – среду обитания. Фантастическая сценография Олега Шейнциса: нос старинного фрегата «смотрел» в зрительный зал, помост, приподнятый под углом над уровнем сцены, –открывал завораживающую перспективу и, конечно, потрясающие стилизованные костюмы Валентины Комоловой.

На сцене и в зале царила атмосфера полной и безграничной свободы, казалось бы, преждевременной для начала 80-х. На сцене появлялись Богородица с младенцем и флаг Российского императорского флота, названный по имени апостола Андрея Первозванного. Звучали слова молитвы и обращения к Всевышнему. Литургические православные песнопения соседствовали с рок-музыкой, а в финале гремела ликующая «Аллилуйя». Как это все оказалось возможным в годы запретов, цензуры и тотального атеизма? И тем не менее, спектакль был принят Главным управлением культуры Москвы сразу и без поправок, в отличие от других, куда менее «идеологически вредных», ленкомовских шедевров. Видимо, на то была высшая воля. Ошарашенные Андрей Вознесенский и Марк Захаров сразу же поехали в Елоховский храм к Казанской иконе Божьей Матери благодарить за свершившееся чудо.

Может, и сегодня Пречистая Богородица бережет этот спектакль? В нем не чувствуется усталости, а энергетика и стремительность темпа зашкаливают и сегодня. Удивительно, но с годами смыслы спектакля не сбиваются. Режиссура «Юноны и Авось» настолько конкретна, темы – актуальны, форма и ритм отточены до мелочей, что спектакль принимает новых исполнителей легко, не позволяя актерам пронестись мимо цели или расшатать замысел. Роль графа Резанова сегодня исполняют замечательные актеры Дмитрий Певцов, Игорь Миркурбанов, Семен Шкаликов. Юные Кончитты – Александра Волкова и Алена Митрошина. Испанские дамы и морские офицеры, русские моряки и испанцы – подлинная пружина нестареющего спектакля авторского театра Марка Захарова.

Фотография на анонсе: Лана Павлова /www.lenkom.ru.