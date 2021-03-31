Фабрика увлекательного театра «Дисциплина» ищет новых драматургов

Юлия ЩЕТКОВА, Новосибирск

Проект новосибирского театра «Старый дом», где драматургов учат создавать истории с захватывающим сюжетом и яркими современными героями, запускает второй сезон. Новая команда участников будет писать пьесы для четырех театров Москвы, Новосибирска, Калининграда и Южно-Сахалинска.

Заявки на участие во втором сезоне проекта «Дисциплина» принимаются до 18 апреля. Правила игры не изменятся, прислать работу может каждый желающий, независимо от наличия опыта. Но в отличие от первого сезона развивать идею нового увлекательного театра будет уже не одна площадка, а четыре. К новосибирскому «Старому дому» присоединится московский театр «Практика», Калининградский областной драматический театр и южно-сахалинский Чехов-центр. С апреля по июнь 2021 года драматурги будут еженедельно встречаться с педагогом в Zoom. На сентябрь назначены предварительные онлайн-читки. А в ноябре каждый театр выберет несколько пьес и проведет живые читки на своей площадке.

Новым педагогом «Дисциплины» станет драматург, сценарист и писатель Родион Белецкий. Основатели «Дисциплины» — главный режиссер «Старого дома» Андрей Прикотенко, театральные критики Оксана Ефременко и Антон Хитров — продолжат курировать проект.

К кураторской группе присоединятся художественный руководитель театра «Практика», режиссер Марина Брусникина, театральный критик Анна Банасюкевич, художественный руководитель Чехов-центра, режиссер Александр Агеев и художественный руководитель Калининградской драмы Александр Федоренко.

Фабрика увлекательного театра «Дисциплина», как называют драматургический проект в новосибирском театре «Старый дом», родилась год назад. Организаторы собрали 11 русскоязычных авторов из четырех стран мира, чтобы те под руководством сценарного коуча создавали такие пьесы из современной жизни, которые привлекли бы внимание зрителей, обычно выбирающих Netflix, а не театр. Формат длинного западного кино при этом был не самоцелью, но ярким примером того, как новый тип досуга становится авторитетной частью массовой культуры, «средоточием всех важнейших творческих процессов», по формулировке философа и социолога Славоя Жижека, в котором публика находит отражение себя, своих поисков и интересов.

«Нас очень мотивирует и будоражит то, что мы переизобретаем формат хорошо сделанной пьесы, — подчеркивает один из основателей проекта театральный критик Оксана Ефременко. — Мы находим, выводим из «серой зоны» или даже задаем нового героя для современной драматургии, для театра. До «Дисциплины» этих героев не было на сцене — ученые, рекрутеры, безработные. Что с ними может происходить в увлекательном формате? Как их характер может полноценно, интересно и объемно раскрываться в такой конструкции пьесы? Все это нас очень интересует. И зритель, который любит острые, захватывающие истории и хочет видеть на сцене современную жизнь, обязательно оценит наши усилия».

Работа над созданием пьес первой «Дисциплины» началась прошлой весной, к осени тексты были готовы, а зимой «Старый дом» организовал публичные читки. По итогам первого сезона две пьесы должны войти в репертуар театра в следующем сезоне. В декабре 2021 года новосибирский режиссер Джемма Аветисян поставит «Наизнанку» владикавказского драматурга Карины Бесолти (Владикавказ), а в апреле 2022 года московский режиссер Юлия Ауг — «Наташу» Марины Крапивиной (Москва). Еще два текста — «От отбоя до подъема» дебютировавшего в проекте прозаика Алексея Понедельченко из Новосибирска и «Катапульту» одного из самых известных белорусских драматургов Дмитрия Богославского — театр видит в своих долгосрочных планах.

Все созданные на проекте пьесы опубликованы в открытом доступе и уже начали свой театральный путь за пределами «Дисциплины». Пока в формате читок и эскизов, но и переговоры о постановках с авторами уже ведутся. «Катапульту» прочли в Республиканском театре белорусской драматургии как «Сеанс смеха сквозь слезы, или Историю про невезучего Вадика, застрявшего в 90-х». Пьеса про поколенческие и классовые конфликты, разделяющие современный Баку, под названием «После Бали» азербайджанского писателя и драматурга Исмаила Имана вошла в финальную программу российского драматического конкурса «Первая читка» в Санкт-Петербурге. «Марго» — история берлинского драматурга Надежды Фроловой об искусствоведе, которая вынуждена ради продвижения собственного проекта начать охоту на богатых мужчин, уже в мае станет эскизом и войдет в программу лаборатории современной драматургии «Лиговка 44: ДА/НЕТ» петербургского театра «Комедианты».

В первом сезоне кураторы проекта работали как с дебютантами, написавшими на фабрике «Дисциплина» свои первые пьесы, так и с опытными драматургами. У каждого из участников была своя мотивация прийти на проект, но если новички от драматургии хотели попробовать свои силы в лишь теоретически знакомом жанре, то уже состоявшиеся драматурги оценили саму возможность существовать по чужим правилам.

«Мне все равно, при каких обстоятельствах писать пьесы, — рассказывает «Культуре» финалист фабрики увлекательного театра московский драматург Марина Крапивина, чьи пьесы еще до «Дисциплины» публиковались в литературных журналах, успели покорить множество драматургических конкурсов и фестивалей, а также были поставлены на театральных площадках России, Англии, Франции, Эстонии и Латвии. — Участие в драматургических конкурсах сегодня единственный шанс на то, чтобы твой текст прочитали режиссеры и, может быть, даже поставили, а не забыли. В «Дисциплине» меня привлек опыт работы над пьесой с какими-то новыми установками. С одной стороны, было ощущение, что ты пишешь на заказ. С другой стороны, нас никто не ограничивал — каждый участник писал свое высказывание. Перед нами ставились рамки, которые мы, в принципе, могли нарушать, но при этом должны были выполнять определенные требования. И это было очень интересно и полезно. Не ждать вдохновения, а ориентироваться на дедлайн: ведь в настоящих историях успеха всегда небольшой процент таланта и много дисциплины. К тому же когда кто-то внешне тебя структурирует, как делал наш куратор Александр Молчанов, и ты начинаешь с этим работать, получаются совершенно неожиданные вещи».

«Для меня важно не застаиваться, пополнять свой багаж знаний и получать новый инструментарий. Сконструировать текст ремесленечески довольно просто, но напитать его так, чтобы он получил свечение, — это другое дело. И в этом плане проект, с его обучающей установкой на создание историй, мне был очень интересен, — делится с «Культурой» еще один участник «Дисциплины», актер, режиссер и автор востребованных на территории стран Восточной Европы и СНГ пьес Дмитрий Богославский.

«Прежде всего мы хотим, чтобы «Дисциплина» стала бесспорным фактом российского театрального процесса, а не только локальным новосибирским событием, — говорит куратор проекта Антон Хитров. — Во втором сезоне наши пьесы прозвучат на четырех известных площадках. Так что, если не потеряем в качестве и сможем грамотно поработать с прессой, думаю, все получится. В конце концов, мы хотим изменить театр, хотя бы российский, а не просто написать несколько хороших пьес или выпустить несколько толковых спектаклей. Наша работа только началась. Если мы закончим, скажем, на втором сезоне, в ней будет не слишком много смысла. В моем представлении «Дисциплина» должна прожить минимум лет десять — только так мы сумеем распространить наши технологии и создать новый канон сюжетного спектакля».