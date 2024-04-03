Warner Bros. приступила к разработке новой части «Матрицы»

Американская киностудия Warner Bros. работает над пятой частью франшизы «Матрица», передает The Hollywood Reporter со ссылкой на сообщение студии.



Новой частью серии фильмов займется режиссер и сценарист Дрю Годдард, который предложил киностудии новую уникальную идею по продолжению фильма.



Одна из создателей предыдущих частей Лана Вачовский станет исполнительным продюсером проекта. Подробности проекта пока не раскрываются. Неизвестен также актерский состав картины.



Первый фильм франшизы «Матрица» стал обладателем четырех премий «Оскар».









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