Warner Bros. приступила к разработке новой части «Матрицы»

Продолжением серии фильмов займется режиссер и сценарист Дрю Годдард.
Куратором выставочного сезона выступит искусствовед, художник Александр Дашевский.
Режиссером фильма выступает Иван Петухов.
По словам капитана реплики поморской ладьи «Пилигрим» Сергея Синельника, экспозиция была продемонстр...
Фильм «Собачья жизнь: друзья навек» стал призером 4-го Международного кинофестиваля «Новая эра».
Продолжением серии фильмов займется режиссер и сценарист Дрю Годдард.
Куратором выставочного сезона выступит искусствовед, художник Александр Дашевский.
Режиссером фильма выступает Иван Петухов.
По словам капитана реплики поморской ладьи «Пилигрим» Сергея Синельника, экспозиция была продемонстр...
Фильм «Собачья жизнь: друзья навек» стал призером 4-го Международного кинофестиваля «Новая эра».
Об этом заявил в среду глава правительства Михаил Мишустин, представляя в Госдуме отчет о работе пра...
Мероприятие пройдет 19 июля, в день, когда артисту исполнилось бы 90 лет.
За прошлый год кинотеатры собрали почти 40 миллиардов рублей.
О кончине писателя сообщил американский Университет Джонса Хопкинса.
Проект посвящен Москве и будет представлен зрителям в апреле.
В 2022 году доля детской литературы среди бестселлеров составляла 8%.
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Соглашение о возрождении родового имения композитора и развитии прилегающей территории было заключен...
Фильм по задумке режиссера станет третьей частью «русского триптиха».
В коллекцию, полученную музеем в дар, вошли около 180 работ августейшей художницы и 46 мемориальных ...
Документ был подписан 2 апреля в Гаване в рамках Фестиваля российского кино на Кубе – 2024.
Министр культуры России Ольга Любимова встретилась с депутатом Госдумы Олегом Смолиным.
03.04.2024