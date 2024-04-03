Плавучий музей на поморской ладье завершил кругосветку

По словам капитана реплики поморской ладьи «Пилигрим», экспозиция была продемонстрирована во многих портах.«Куда бы мы ни пришли — интерес невероятный. Все бросают машины, бегут, фотографируют, из домов выбегают. А почему? А потому что вокруг пластик, бетон, стекло, живое уходит, ручная работа уходит. А люди тянутся, у них внутри тоска по настоящему», — приводит агентство слова капитана.На борту судна разместился плавучий музей деревянного зодчества России, старинных лодок и кораблей, созданных до времен Петра I.Капитан судна отметил, что в ряде стран экипаж просили разместить экспозицию на время в местные музеи. Мероприятия прошли в Миннеаполисе, Франции, Испании, Бельгии, Дании.Кругосветная экспедиция «Пилигрима» стартовала в 2017 году в Петрозаводске. За время путешествия ладья побывала в портах 15 стран мира и прошла по двум океанам.