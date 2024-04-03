В США скончался писатель-постмодернист Джон Барт

Скончался американский писатель-постмодернист Джон Барт. Писатель скончался в США на 94-м году жизни.



О кончине писателя сообщил американский Университет Джонса Хопкинса.



В сообщении университета не указаны обстоятельства и место смерти Барта.



Джон Барт родился 27 мая 1930 года в Кембридже. Барт является автором множества литературных произведений в жанре постмодернизма, в числе которых «Плавучая опера», «Заблудившись в комнате смеха». Барт — лауреат Национальной книжной премии США. С 1973 по 1995 год Барт преподавал в Университете Джона Хопкинса.









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