Стартовали съемки детективного сериала «Гостья»

Стартовали съемки детективного драмеди «Гостья».



Производством проекта занимаются онлайн-кинотеатр «Иви» и «Кинопчелы-Продакшн», передает пресс-служба «Иви».



Центральный персонаж фильма — женщина со множеством личных проблем (Ирина Пегова), которая решает приютить в своем доме странную гостью (Дарья Верещагина). Женщина не подозревает, что новая знакомая перевернет ее жизнь с ног на голову.



Режиссером фильма выступает Иван Петухов. Автор сценария — Настя Кузнецова. В актерский состав также вошли Александра Ребенок, Денис Прытков, Сергей Марин, Сергей Гилев, Алексей Розин, Владимир Стеклов и другие.



Выход проекта запланирован на 2025 год.









Фото: пресс-служба "Иви"