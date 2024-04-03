По «Пушкинской карте» продано более 64 млн билетов

Более 64 миллионов билетов было продано на мероприятия по программе «Пушкинская карта».



Об этом заявил в среду глава правительства Михаил Мишустин, представляя в Госдуме отчет о работе правительства в минувшем году.



Премьер-министр рассказал о реализации программы «Пушкинская карта». По словам Мишустина, программа создавалась, чтобы сделать доступнее посещение выставок и спектаклей, связанных с историей России, ее традициями.



«С момента старта инициативы карту получили более 10 миллионов человек. Приобретено свыше 64 миллионов билетов на мероприятия», — сказал Мишустин.









Фото: кадр видео Первого канала