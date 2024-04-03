По «Пушкинской карте» продано более 64 млн билетов

По «Пушкинской карте» продано более 64 млн билетов

03.04.2024

Более 64 миллионов билетов было продано на мероприятия по программе «Пушкинская карта».

Об этом заявил в среду глава правительства Михаил Мишустин, представляя в Госдуме отчет о работе правительства в минувшем году.

Премьер-министр рассказал о реализации программы «Пушкинская карта». По словам Мишустина, программа создавалась, чтобы сделать доступнее посещение выставок и спектаклей, связанных с историей России, ее традициями.

«С момента старта инициативы карту получили более 10 миллионов человек. Приобретено свыше 64 миллионов билетов на мероприятия», — сказал Мишустин.


Фото: кадр видео Первого канала