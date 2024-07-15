Певица Екатерина Кузина завоевала приз конкурса «Витебск-2024» на фестивале «Славянский базар»

Российская певица Екатерина Кузина завоевала приз XXXIII Международного конкурса исполнителей эстрадной песни «Витебск-2024».



Музыкальный конкурс прошел в рамках фестиваля искусств «Славянский базар». Российская исполнительница разделила вторую премию конкурса с представительницей Италии Марьям Танкреди.



Размер премии составил 10 тысяч долларов. Она делится между лауреатами поровну.



Гран-при конкурса достался Каролине Балан из Молдавии. Ерназар Жубан из Казахстана стал обладателем первой премии. Третью премию между собой разделили Валерий Чучман из Белоруссии и Невена Пейкова из Болгарии.



Конкурс эстрадной песни «Витебск — 2024» проходил 13-14 июля. В нем приняли участие представители Болгарии, Белоруссии, Венесуэлы, Испании, Италии, Казахстана, Латвии, Молдавии, России, Словении, Турции, Узбекистана, Хорватии, Чехии, ЮАР. Жюри конкурса возглавила Народная артистка Казахской ССР Роза Рымбаева.









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