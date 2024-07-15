В Мариинском театре состоится балет Большого театра «Пиковая дама».



Выступления пройдут на Новой сцене Мариинского театра 17-20 июля.



В театре рассказали, что премьера балета на музыку Петра Чайковского — Юрия Красавина прошла в декабре 2023 года.



Хореограф постановки — Юрий Посохов. Либретто Валерия Печейкина по одноименной повести Пушкина.



«Постановка „Пиковой дамы“ в Большом — иронический поклон в сторону классического балета. В партитуре я кое-где изображаю из себя заправского балетного композитора XIX века, который пишет не очень приличную музыку для ног. Это один из способов обсуждения. В „Пиковой даме“ Большого театра нет ни одной моей интонации, но есть переосмысление Чайковского, причем не только одноименной оперы, но и других сочинений», — рассказал композитор Юрий Красавин.



За дирижерский пульт Симфонического оркестра Большого театра России на всех показах встанет дирижер-постановщик «Пиковой дамы» Павел Клиничев.



Главные партии на гастрольных показах исполнят: Герман — Владислав Лантратов, Дмитрий Смилевски, Алексей Путинцев; Лиза — Анастасия Сташкевич, Ева Сергеенкова, Дарья Хохлова; Графиня — Денис Савин, Вячеслав Лопатин, Георгий Гусев; Томский — Артем Овчаренко, Егор Геращенко, Даниил Потапцев, Макар Михалкин; Полина — Мария Виноградова, Ольга Марченкова, Маргарита Шрайнер.









Фото: Дамир Юсупов/пресс-служба Мариинского театра