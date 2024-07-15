В российских кинотеатрах выйдет фильм Хаяо Миядзаки «Мой сосед Тоторо»

Кинопрокатная компания Russian World Vision выпустит в прокат легендарный анимационный фильм культового японского режиссера Хаяо Миядзаки «Мой сосед Тоторо».



Картина выйдет в кинотеатрах 29 августа.



«„Мой сосед Тоторо“ — это добрая сказка, возвращающая в детство, где чудеса встречаются на каждом шагу. Фильм обрел культовый статус, а в 2005 году был включен в список 100 лучших фильмов мирового кинематографа», — рассказали в компании.



Действие фильма происходит в 1950-е годы. Лента рассказывает историю двух сестер, Сацуки и Мэй, которые переезжают в старый дом, чтобы находиться рядом с больницей, где лечится мать девочек. Изучая окружающую местность, девочки обнаруживают, что лес населен магическими существами, самым приметным из которых является дух леса по имени Тоторо. Он становится другом и покровителем детей.









Фото: Russian World Vision