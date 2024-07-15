На фестивале «МИР Сибири» побывало рекордное число гостей

15.07.2024
Гостями Международного фестиваля этнической музыки «МИР Сибири» в поселке Шушенское на юге Красноярского края стали более 90 тысяч человек.
Число посетителей фестиваля в этом году стало рекордным. В 2023 году на фестивале побывали 77,5 тысячи человек, сообщают организаторы.
Мероприятие проходило с 11 по 14 июля, его участниками стали свыше 500 артистов из девяти стран.
Гран-при конкурса достался Нерехтскому рожечному хору из Костромской области.
«Коллектив исполняет русские народные песни и пастушьи натрубы на русских песенных рожках в традиции пастухов-рожечников Костромской области. Музыканты переняли традицию артельной трубли у самих пастухов и несут эту культуру на протяжении 40 лет», — сообщили в пиар-службе фестиваля.
Фестиваль «МИР Сибири» включен в нацпроект «Культура».
Фото: Pixabay.com