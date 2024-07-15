На фестивале «МИР Сибири» побывало рекордное число гостей

Гостями Международного фестиваля этнической музыки «МИР Сибири» в поселке Шушенское на юге Красноярского края стали более 90 тысяч человек.



Число посетителей фестиваля в этом году стало рекордным. В 2023 году на фестивале побывали 77,5 тысячи человек, сообщают организаторы.



Мероприятие проходило с 11 по 14 июля, его участниками стали свыше 500 артистов из девяти стран.



Гран-при конкурса достался Нерехтскому рожечному хору из Костромской области.



«Коллектив исполняет русские народные песни и пастушьи натрубы на русских песенных рожках в традиции пастухов-рожечников Костромской области. Музыканты переняли традицию артельной трубли у самих пастухов и несут эту культуру на протяжении 40 лет», — сообщили в пиар-службе фестиваля.



Фестиваль «МИР Сибири» включен в нацпроект «Культура».









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