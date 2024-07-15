Вышли первые кадры сериала «Игры» об Олимпиаде-80

В Сети вышел трейлер предстоящего сериала о подготовке к летним Олимпийским играм 1980 года.



Фильм получил название «Игры» и посвящен московской Олимпиаде.



Сериал расскажет о том, как организаторы Олимпийских игр готовились к приему гостей со всего мира и устроили грандиозный праздник на стадионе «Лужники» и других площадках.



Вместе с организационной частью проходят спортивные события, где за награды будут бороться знаменитые советские спортсмены Елена Травнина, Владимир Быстров, Марио Алегри, Дмитрий Сибирцев, Мухаммад Хамиди.



Режиссером проекта выступил Евгений Стычкин. Он также сыграл одну из главных ролей. В фильме снимались Игорь Костолевский, Юрий Стоянов, Алексей Серебряков, Сергей Чонишвили и другие.



Премьера сериала запланирована на 3 августа 2024 года.











