Свыше 35 тысяч человек посетили выставку одной картины в Калининграде

В Калининграде завершилась выставка одной картины — проекта Кафедрального собора на острове Канта и Государственной Третьяковской галереи.



Выставку одной картины — живописного полотна русского художника-пейзажиста XIX века Ивана Шишкина «Полдень. В окрестностях Москвы» посетили более 35 тысяч человек, сообщили организаторы.



«Ровно месяц, с 14 июня по 14 июля, шедевр Шишкина был несомненным украшением концертного зала исторического Кафедрального собора и его сцены, на которой он установлен. Об интересе, проявленном калининградцами и гостями города к пейзажу „Полдень. В окрестностях Москвы“, красноречиво свидетельствуют цифры: картину посмотрели более 35 тыс. человек, или свыше 1 тыс. человек ежедневно!», — сообщила пресс-секретарь собора Яна Лутченко.



Представитель Кафедрального собора добавила, что проект продолжится, и в 2025 году калининградцев будет ждать новый шедевр из собрания Третьяковской галереи.



Полотно «Полдень. В окрестностях Москвы» входит в число экспонатов, которые покидают стены Третьяковской галереи лишь в исключительных случаях. Как рассказала главный хранитель галереи Татьяна Городкова, картина покидала музей только пять раз.



Другой особенностью выставки стало музыкальное сопровождение. На выставке звучала музыка Чайковского, Стравинского, Балакирева, Рамо, Бетховена в исполнении лауреата многих международных конкурсов, пианиста Джорджа Харлионо из Великобритании.









На фото: фрагмент полотна «Полдень. В окрестностях Москвы»