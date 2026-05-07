В МАМТ пройдет премьера концерта «Забытый театр графа Шереметьева»

Премьера театрализованного концерта «Забытый театр графа Шереметева» пройдет 16, 17 и 18 мая на Малой сцене Московского академического Музыкального театра.



Проект посвящен феномену частного крепостного театра, который стал уникальным явлением русской культуры второй половины XVIII века. В подмосковных усадьбах тогда ставили сочинения европейских авторов, а русская опера делала первые шаги. Современников поражали высокий уровень игры крепостных артистов и сценические эффекты. В разное время гостями дворца и оперных спектаклей Шереметевых были Екатерина II, Павел I, а также многие европейские короли и аристократы.





«Обращение к теме театра графа Шереметева является для всех нас возможностью воссоздать великое прошлое русского театра эпохи Барокко. Восхищение вызывает не просто сам факт существования такого театра, а тот высочайший профессиональный уровень, на котором находилось исполнительское искусство у Шереметевых. Сложнейшие арии, ансамбли и увертюры, красивейшие по своему воплощению и изумляющие своей сложностью оперные постановки, абсолютное равноправие западноевропейской и русской музыки в репертуаре крепостного графского театра открывают перед нами блистательную эпоху, ушедшую в забвение... Раскрывая перед зрителями феномен шереметевского театра, мы ещё на один шаг продвигаемся в осознании бесконечного культурного богатства нашей Родины», — отметила музыкальный руководитель и дирижер Мария Максимчук.



