В МАМТ пройдет премьера концерта «Забытый театр графа Шереметьева»
Премьера театрализованного концерта «Забытый театр графа Шереметева» пройдет 16, 17 и 18 мая на Малой сцене Московского академического Музыкального театра.
Проект посвящен феномену частного крепостного театра, который стал уникальным явлением русской культуры второй половины XVIII века. В подмосковных усадьбах тогда ставили сочинения европейских авторов, а русская опера делала первые шаги. Современников поражали высокий уровень игры крепостных артистов и сценические эффекты. В разное время гостями дворца и оперных спектаклей Шереметевых были Екатерина II, Павел I, а также многие европейские короли и аристократы.
«Обращение к теме театра графа Шереметева является для всех нас возможностью воссоздать великое прошлое русского театра эпохи Барокко. Восхищение вызывает не просто сам факт существования такого театра, а тот высочайший профессиональный уровень, на котором находилось исполнительское искусство у Шереметевых. Сложнейшие арии, ансамбли и увертюры, красивейшие по своему воплощению и изумляющие своей сложностью оперные постановки, абсолютное равноправие западноевропейской и русской музыки в репертуаре крепостного графского театра открывают перед нами блистательную эпоху, ушедшую в забвение... Раскрывая перед зрителями феномен шереметевского театра, мы ещё на один шаг продвигаемся в осознании бесконечного культурного богатства нашей Родины», — отметила музыкальный руководитель и дирижер Мария Максимчук.
В концерте участвуют солисты оперной труппы МАМТ: Прасковью Ковалеву-Жемчугову сыграет Мария Макеева, руководителя крепостной труппы Василия Воробьевского — Андрей Батуркин, крепостных актеров — Наталья Владимирская и Михаил Басенко. Образ графа Николая Петровича Шереметева воплотит артист балетной труппы театра, народный артист РФ Георги Смилевски. Музыкальную основу концерта составили сочинения А. Гретри, М. Березовского, Ф. Арайи, Н. Порпоры, В. Пашкевича, Дж. Паизиелло, Л. Мадониса, Д. Бортнянского, В. Манфредини, И. Шмельцера, И.С. Баха. Концерт сопровождает барочный консорт Tempo Restauro. Произведения исполняются на французском, итальянском и русском языках.
Изображение - пресс-служба МАМТ