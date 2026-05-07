В новый поток «Высшей школы управления в сфере культуры» вошли 86 руководителей

С 30 апреля по 6 мая в Академии творческих индустрий «Меганом» (проект «Таврида.АРТ») прошел стартовый модуль нового потока «Высшей школы управления в сфере культуры».



Третий поток объединил 86 руководителей из 38 регионов России и Республики Абхазия.



Среди участников — 17 ветеранов СВО, работающих в сфере культуры, а также представители профильных подразделений Минобороны РФ.



«Это отраслевая программа кадрового резерва для руководителей топ-уровня, которые задают векторы развития отрасли на годы вперед. Соединяя стратегическое мышление с глубоким пониманием культурной миссии, вы берете на себя ответственность за масштабные проекты, значимые для государства. Культура — это фундамент суверенитета. Именно ваши решения влияют на сохранение традиций и рождение новых смыслов. Будьте стратегами, чуткими ко времени, и теми управленцами, кто смотрит за горизонт», — дала напутствие участникам проекта министр культуры Ольга Любимова.





В рамках модуля состоялась поездка в Севастополь. Участники возложили цветы к памятнику «Матрос и солдат», встретились с губернатором Михаилом Развожаевым, посетили «Херсонес Таврический», «Новый Херсонес» и 1472-й Военно-морской клинический госпиталь, где передали адресную помощь бойцам.



