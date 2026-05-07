В Музее Победы наградили победителей и призеров конкурса «Без срока давности»

В Музее Победы прошла торжественная церемония награждения победителей и призеров Международного конкурса сочинений, а также Всероссийского конкурса исследовательских проектов «Без срока давности».





Министр просвещения Российской Федерации Сергей Кравцов поздравил участников с приближающимся Днем Великой Победы и отметил, что за годы существования проект объединил более 7 миллионов школьников. Он подчеркнул, что в 2026 году на конкурс сочинений поступило свыше 500 тысяч заявок, и ежегодно к нему присоединяются ребята из дружественных стран.





Всего в 2026 году в конкурсе приняли участие более 500 тысяч школьников и студентов из всех регионов России, а также учащиеся образовательных организаций Министерства иностранных дел и зарубежных стран. Представители девяти государств направили более одной тысячи сочинений.





В рамках церемонии наградили победителей и призеров тематических направлений Всероссийского конкурса исследовательских проектов, в том числе посвященных планированию нацистской Германией геноцида в СССР, военным преступлениям оккупантов, осуждению геноцида советского народа к 80-летию Нюрнбергского процесса, а также работе с архивными документами.



