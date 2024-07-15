Минкультуры России вошло в топ-10 органов власти по работе в интернете

Министерство культуры России включено в топ-10 федеральных органов власти по работе в интернете.



Рейтинг составлен по итогам анализа работ ведомств в первом и втором кварталах 2024 года. Анализ проводился при учете 14 блоков критериев.



«Наши эксперты не только отмечали, есть ли у сайтов органов власти отметка верификации в поисковой выдаче, но и оценивали работу с отзывами, качество заполнения карточек-визиток министерств и ведомств, а также наличие отметки „Информация подтверждена владельцем“. Благодаря этому знаку пользователи понимают, что переходят на проверенный ресурс с официальной информацией и не подвергают опасности свои персональные данные», — рассказала замгендиректора аналитической компании «Диалог» Юлия Полетаева.



Министерство культуры России вошло в топ-10 федеральных органов власти с показателем 83,8%. Первое место в списке занимает Минэкономразвития России (88,8%), на втором — ФАС России (87,8%), на третьем — Социальный фонд России (87,1%).



«Мы ежедневно освещаем культурную жизнь на наших страницах в «Телеграме», «Одноклассниках» и «ВКонтакте». Здесь вы можете познакомиться с творчеством известных деятелей культуры и искусства, узнать о выставках и новинках кино, посмотреть прямые трансляции и экскурсии из ведущих музеев», — прокомментировали в Минкультуры итоги рейтинга.









Фото: пресс-служба Минкультуры России